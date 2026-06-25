Terremotos en Venezuela: Táchira activa Estado Mayor de Emergencia y envía apoyo a Caracas

Frontera

Las autoridades del estado Táchira, en zona de frontera colombovenezolana, activaron el Estado Mayor de Emergencia, como respuesta a la crisis que se vive en Venezuela, tras los dos terremotos presentados de manera continua esta miércoles 24 de junio.

Freddy Bernal, gobernador del Táchira, expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró su compromiso en las labores de apoyo y atención a los damnificados.

Más información Familia venezolana en Cúcuta buscan a su tía desaparecida en La Guaira

“Expresamos desde el Táchira nuestra solidaridad a todos aquellos que perdieron familiares en este evento trágico”.

Agregó que, como parte de las medidas adoptadas, los centros de acopio estarán habilitados exclusivamente en las sedes de Protección Civil e hizo un llamado a la ciudadanía para apoyar con la entrega de agua y alimentos enlatados.

Táchira despliega personal y equipos de rescate hacia Caracas

Más información Terremoto en Venezuela preocupa a familiares de colombianos presos en cárceles de ese país

En coordinación con el Estado Mayor para la Emergencia, el estado Táchira enviará un importante contingente de apoyo conformado por:

100 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

(GNB). 50 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

(PNB). 50 integrantes de Protección Civil con equipos especializados de rescate.

Además, se trasladará un hospital quirúrgico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dos hospitales de campaña, una unidad cisterna de la Guardia Nacional y un autobús equipado con personal médico y recursos necesarios para atender situaciones de emergencia.

El mandatario tachirense hizo un llamado a la calma, mientras se adelantan las labores de rescate.

“Llamamos a la tranquilidad, a la calma, al sentido común y a la unidad de todo el pueblo tachirense y de todo el pueblo venezolano para abrazarnos como uno solo en esta tragedia que impacta a todo el país”.