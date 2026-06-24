No hubo capturas tras batalla campal en Villa del Rosario durante el partido de Colombia. / Foto: Cortesía.

Villa del Rosario

Una verdadera batalla campal se presentó afuera de un establecimiento comercial en el municipio de Villa del Rosario, mientras se transmitía el partido entre la Colombia y RD Congo.

La violenta riña, que quedó registrada en varios videos, se presentó en el sector de Villa Antigua, a escasos metros del parque Gran Colombiano y el museo Casa Natal del General Santander.

De acuerdo por lo reportado por las autoridades, una vez se tuvo conocimiento de la riña registrada en ese sector, unidades de la Policía Metropolitana acudieron al lugar, pero quienes protagonizaron esta pelea ya habían abandonado el sitio.

Más información Comunidad reporta el secuestro de un comerciante y su hijo en zona rural de Tibú, Norte de Santander

“Una vez las unidades llegan al sitio, las personas, al notar la presencia de la Policía, emprenden la huida y nadie quiso denunciar ni informar exactamente lo ocurrido”, señaló a Caracol Radio el teniente coronel Ricardo Andrés Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Comunidad denuncia constantes desórdenes en la Autopista Internacional

De acuerdo a la comunidad que habita en Villa Antigua y a los usuarios viales que transitan diariamente por la autopista internacional, este tipo de hechos no son nuevos y frecuentemente en este sector se presentan episodios de alteración de orden público.

Más información Fuertes vientos en Cúcuta están afectando la operatividad del aeropuerto internacional Camilo Daza

Según lo denunciado de manera anónima por parte de la comunidad que habita en el sector, muchas de las personas que llegan a este sitio, estacionan vehículos sobre la autopista internacional, consumen bebidas embriagantes en espacios públicos, en los equipos de sonido de sus vehículos escuchan música a alto volumen, lo que perturba el descanso de los habitantes de la zona.

Frente a esto, la Policía Metropolitana aseguró que viene adelantando operativos de manera conjunta con la administración municipal, para intervenir los puntos donde suelen concentrarse estas personas.