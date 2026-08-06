“Sobreocupación del HUEM es de 450%”: Gerente

Cúcuta

A medida que pasan los días la situación en el hospital Erasmo Meoz en la ciudad de Cúcuta tiende agudizarle por la sobreocupación que registra el centro asistencial.

Sus directivas llamaron la atención en las últimas horas, al revelar que hoy el establecimiento registra un 450% de capacidad instalada.

El gerente del centro asistencial Hernando Mora dijo a Caracol Radio “cada día se hace mucho más difícil dar respuesta a los miles de usuarios con esta situación tan complicada por culpa de las Eps que no se ponen al día”.

Las empresas más morosas con el hospital son la Nueva Eps y Coosalud quienes no responden con el pago de las deudas ni tampoco por la atención a sus afiliados.

Finalmente llamó la atención a los usuarios para darle un buen uso al área de urgencias y otras dependencias con el fin de evitar el colapso.