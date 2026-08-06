Activan PMU para monitorear orden público en Cúcuta

Desde la Policía Metropolitana Cúcuta se activa Puesto de Mando Unificado / Foto Archivo( Cortesía/Archivo )

Cúcuta

Para mantener el control de la seguridad de la región y evitar situaciones que alteren el orden público en Norte de Santander las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado durante 24 horas.

El ejercicio cuenta con la participación de todas las autoridades que tendrán la responsabilidad cada hora de informar sobre eventos, manifestaciones, alteraciones del orden público en sus jurisdicciones.

El Puesto estará habilitado en la sede del Comando de la Policía Metropolitana donde se reunirán desde muy temprano los responsables de este control para mantener la seguridad.

“Estamos adelantando toda la coordinación para lograr unir esfuerzos y dar respuesta a cualquier alerta temprana que se pueda generar durante estas horas” dijo uno de los funcionarios de este quipo.

Este Puesto de Mando esta integrado por la Policía Nacional, metropolitana y del departamento, el Cuerpo Técnico de Investigaciones, la Personería Municipal, la Procuraduría, los organismos de socorro como la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana, la Unidad de Prevención y Atención de Desastres, entre otros.