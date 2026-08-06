34 municipios en Norte de Santander con estrictas medidas de seguridad para el 7 de agosto

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander realizaron en las últimas horas un consejo extraordinario de seguridad con miras a evaluar las medidas que se van a aplicar en cada uno de los municipios que componen esta región.

El propósito de este encuentro entre autoridades civiles, militares, de policía, ministerio público y organismos de control fue revisar las condiciones de cada uno de los municipios y sus medidas de seguridad con ocasión de la fecha, la posesión del presidente Abelardo de La Espriella.

El secretario de seguridad ciudadana del departamento George Quintero dijo a Caracol Radio que “en treinta y cuatro municipios se han adoptado medidas especiales. como ley seca, control al parrillero en moto hombre y mujer, y mayor control y vigilancia por parte de las autoridades en los cascos urbanos y zonas rurales”.

Indicó el funcionario, que la reunión buscó determinar las acciones que los alcaldes han adoptado para esta fecha, como también determinar la capacidad de respuesta de la fuerza pública ante cualquier eventualidad.

Finalmente el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las medidas, recomendaciones y a colaborar con cualquier información que conduzca a evitar alteraciones del orden público.