Suspenden porte de armas en Norte de Santander por posesión presidencial

Norte de Santander.

La Trigésima Brigada del Ejército Nacional ordenó la suspensión general del permiso para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en los 40 municipios de Norte de Santander con ocasión de la ceremonia de posesión del presidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

La medida quedó establecida mediante la Resolución No. 2026630024821793 del 5 de agosto de 2026 y estará vigente desde las 6:00 de la tarde de este jueves 6 de agosto hasta las 8:00 de la mañana del lunes 10 de agosto.

Según el Ejército, la decisión busca garantizar las condiciones de seguridad y el normal desarrollo de los actos de posesión presidencial, en concordancia con las disposiciones nacionales que mantienen suspendidos los permisos para el porte de armas y facultan a las autoridades militares para adoptar este tipo de medidas.

La restricción aplica para las personas naturales y jurídicas que cuenten con permisos de porte de armas expedidos en el departamento, incluidos los permisos especiales, salvo las excepciones contempladas en la resolución.

Entre quienes están exceptuados de la medida se encuentran el personal activo de la Fuerza Pública, congresistas, magistrados, jueces, fiscales, procuradores, contralores, gobernadores, alcaldes, personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Migración Colombia con funciones de Policía Judicial, el Inpec, empresas de vigilancia y transporte de valores debidamente acreditadas, así como las misiones diplomáticas y otras entidades previstas en el acto administrativo.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan la restricción y no hagan parte de las excepciones podrán ser objeto del decomiso del arma y de las sanciones establecidas en la normatividad vigente.