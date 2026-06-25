Terremoto en Venezuela: dirigentes en Norte de Santander expresaron su solidaridad con los afectados

Cúcuta

Una vez conocida la emergencia presentada en Venezuela, por los dos terremotos de 7,2 y 7,5 presentados este miércoles 24 de junio, el gobernador de Norte de Santander y el alcalde de Cúcuta expresaron su mensaje de solidaridad con el vecino país.

El primero en hacerlo fue Jorge Acevedo, alcalde de Cúcuta, quien expresó a través de la red social X, "Como ciudad fronteriza, Cúcuta acompaña con sentimiento y solidaridad al pueblo venezolano tras el sismo registrado en las últimas horas. Elevamos nuestras oraciones por todas las familias afectadas".

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Es de resaltar que en gran parte de la zona de frontera se sintió el primer movimiento telúrico que obligó a la evacuación preventiva de varios edificios en Cúcuta. Sin embargo y de acuerdo con información entregada por organismos de socorro, no se registraron emergencias en esta ciudad.

Por su parte, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander también envió su mensaje de solidaridad con las familias afectadas del vecino país.

“La frontera también nos une en los momentos difíciles. Desde Norte de Santander enviamos un abrazo solidario a Venezuela. Nuestras oraciones por las familias afectadas”.

Sectores económicos y comunidad en general también han expresado su solidaridad con las familias damnificadas.