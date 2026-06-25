Terremoto en Venezuela preocupa a familiares de colombianos presos en cárceles de ese país

Cúcuta

En incertidumbre se encuentran los familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela, tras los dos terremotos presentados la tarde de este miércoles 24 de junio del 2026.

A través de un mensaje público, Nubia Misse, vocera de estas familias, aseguró que desconocen el estado en el que se encuentran sus seres queridos, tras la emergencia presentada.

Aseguró que lograron tener información que sus familiares fueron sacados de sus celdas y trasladados a los patios de estos establecimientos penitenciarios.

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“Las familias de los colombianos detenidos en diferentes centros penitenciarios de Venezuela mostramos completa preocupación por lo que está pasando en el vecino país. No sabemos cómo están ellos, solo sabemos que fueron sacados al patio y esta noche deberán permanecer fuera de sus celdas, al frío y a la intemperie”, señalaron.

Llamado al Gobierno Nacional

Frente a la incertidumbre, alzaron su voz para que, a través del gobierno colombiano, se logre tener información de sus familiares, al mismo tiempo que le recordó al presidente Gustavo Petro el llamado que desde hace meses están haciendo para que se impulse la repatriación de los connacionales que permanecen privados de la libertad en el vecino país.

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“Por favor, señor presidente Gustavo Petro, llevamos dos años pidiéndole que los traiga a su país, que los repatrien. Son personas inocentes y nadie merece estar lejos de casa”, dijo Misse.

Resaltó que ante lo presentado este miércoles, se hace más urgente el regreso de sus familiares al país.

“Estamos hablando de vidas de colombianos que en este momento se ponen en juego. Esperamos que nuestro llamado sea atendido”.

De momento estas familias siguen en alerta y a la espera de información de sus seres queridos, su estado de salud y las condiciones en las que se encuentran actualmente, tras el movimiento telúrico.