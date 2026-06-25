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25 jun 2026 Actualizado 14:56

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Cúcuta

Sanción a exalcalde de Chitagá por irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad

Se trata de Jorge Rojas Pacheco, mandatario para el periodo 2020 - 2023.

FOTO: Cortesía Alcaldía de Chitagá

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Cúcuta
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Norte de Santander

Después de salir de su cargo, el Ministerio Público tomó la decisión de sancionar al exalcalde de Chitagá, en Norte de Santander, Jorge Rojas Pacheco, por “irregularidades en la compra de elementos de bioseguridad por un monto de 20 millones de pesos”.

Tras lo anterior, la Procuraduría General de la Nación, “sancionó con suspensión del cargo por el término de dos meses al exmandatario”. Señaló que estos elementos de bioseguridad iban dirigidos para “los miembros de la Policía y el Ejército adscritos al municipio en el año 2020, en desarrollo de un plan de fortalecimiento de convivencia ciudadana”.

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De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cúcuta, en su fallo de primea instancia “lo señala de haber suscrito el contrato con un único oferente, en atención a su condición de directo responsable de dirigir y celebrar los procesos contractuales”.

El órgano de control calificó la conducta del exalcalde “como una falta grave cometida a título de culpa grave”.

Es de resaltar que “por no estar en el ejercicio del cargo, la sanción se convierte en el equivalente a salarios devengados por el disciplinado al momento de la comisión de la falta”.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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