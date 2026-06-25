Esta es la condición de la Fiscalía para vincularse a Proceso de Paz en Barranquilla

La participación formal de la Fiscalía General de la Nación en el proceso de diálogo sociojurídico que adelanta el Gobierno Nacional con estructuras criminales en Barranquilla y su área metropolitana continúa pendiente de la instalación oficial del espacio de conversación, decisión que está en manos del presidente de la República.

Así lo confirmó Camilo Pineda, delegado de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, quien explicó que la Fiscalía ya designó un funcionario especializado en crimen organizado para acompañar el proceso, pero su vinculación formal está condicionada al inicio oficial de la mesa.

“La Fiscal General de la Nación logró delegar a un funcionario especializado en crímenes organizados para acompañar el proceso de Barranquilla y su área metropolitana. Sin embargo, condiciona el acompañamiento y la vinculación formal de la entidad a la instalación del espacio de conversación socio jurídico”, sostuvo Pineda.

El delegado también confirmó que el proceso de paz urbana sufrió un cambio importante luego de que la estructura criminal Los Pepes decidiera retirarse de los acercamientos promovidos por el Gobierno Nacional.

No obstante, indicó que las conversaciones continuarán con la estructura de Los Costeños y estarán acompañadas de una estrategia de intervención social que incluye acciones en cinco instituciones educativas, donde se entregarán implementos deportivos y dotación tecnológica para beneficiar a cerca de 500 jóvenes.

“Es decir, hoy por hoy tenemos el protocolo listo, tenemos al delegado listo, solamente falta la instalación del espacio de conversación socio jurídico que está hoy en manos del señor presidente de la República actual y de no darse la instalación pues queda bajo la decisión y responsabilidad del nuevo presidente, el señor Abelardo de la Espriella, que tiene, digamos, en sus manos darle continuidad, modificar o definitivamente suspender”, sostuvo.

Analista advierte cambios en la dinámica criminal tras salida de Los Pepes

Para el director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, la decisión de Los Pepes marca el cierre de un proceso que, según su análisis, ya evidenciaba problemas de planificación y ejecución.

“Muy particular cuando el presidente Petro enviaba señales unilaterales, carentes de método, sin planificación, en medio de una improvisación absolutamente evidente para quienes durante, no ahora, sino durante muchos meses, inclusive años, habíamos presentado críticas legítimas a la manera como se venía adelantando el proceso”, sostuvo Melamed.

Respecto a la posición adoptada recientemente por el alcalde de Barranquilla frente al proceso, el analista señaló que las autoridades territoriales tienen limitaciones para enfrentar organizaciones de alcance regional y nacional.

“Desde los informes que hemos trabajado en los observatorios, para hablar de una realidad que evidenciábamos ya en el sur del departamento del Atlántico y lo mismo puede ser dicho en el área metropolitana de Barranquilla, en el propio distrito. Es muy difícil que los alcaldes y los gobernadores reemplacen con sus capacidades el alcance que tiene el presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía, para combatir estructuras de macrocriminalidad”, precisó.

Melamed agregó que las dinámicas de las estructuras criminales podrían reconfigurarse dependiendo de las decisiones que adopte el próximo Gobierno frente a la política de paz y seguridad.