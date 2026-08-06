Gobernador Verano indicó que faltaría una semana más para terminar sede presidencial en Barranquilla
El mandatario departamental sostuvo que ya se cumplen tres semanas realizando estas obras.
Las obras de remodelación del Batallón Paraíso para tener una sede presidencial alterna en Barranquilla tardarían una semana más para estar listas, así lo consideró el Gobernador Eduardo Verano.
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“Llevamos tres semanas de trabajo y nos faltaría como una semana más”, indicó el mandatario departamental al ser cuestionado por las obras de remodelación en este complejo militar.
Obras de remodelación
Cabe recordar que, entre las obras que se adelantan, está adecuaciones de un segundo helipuerto para garantizar la movilidad aérea desde el Batallón Paraíso, y la entrega de unas obras de arte en calidad de préstamo por parte del Museo de Arte Moderno.
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El Gobernador Eduardo Verano indicó que se trabaja para que el presidente electo, Abelardo De la Espriella pueda contar con todas las garantías para ejercer su labor.
“Creo que, si tenemos una estructura bien ordenada, con todas las facilidades, ojalá el la pueda utilizar el mayor tiempo posible”, manifestó.
Verano confirma viaje a Cali
El mandatario departamental confirmó que viajará a Cali para participar del evento de posesión de Abelardo De la Espriella como Presidente de la República.