Este jueves 6 de agosto serán las exequias de Alfonso Lizarazo

La familia de Alfonso Lizarazo Sánchez confirmó la programación de las honras fúnebres del reconocido presentador, locutor y creador del emblemático programa Sábados Felices, quien falleció el pasado 4 de agosto a los 85 años, dejando un profundo legado en la historia de la radio y la televisión colombiana.

De acuerdo con la invitación difundida por Grupo Recordar, la velación se realiza en los Jardines de la Eternidad del Norte, sala VIP #3, ubicada en el kilómetro 5 de la vía a Puerto Colombia.

Este jueves 6 de agosto continuará entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde. Posteriormente, a las 2:00 p. m., se celebrará la ceremonia de exequias en el mismo camposanto, seguida de la cremación.

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En el mensaje de despedida, sus familiares destacaron que Lizarazo dejó “huellas de amor y enseñanzas imborrables” y afirmaron que “su recuerdo vivirá siempre en quienes tuvimos el privilegio de conocerte”.

Alfonso Lizarazo nació en Bucaramanga y comenzó su carrera en los medios en Caracol Radio en 1958, donde inició haciendo turnos en controles y posteriormente se desempeñó como locutor y director de Radio 15. Años más tarde dio el salto a la televisión y, en 1972, creó el programa Campeones de la Risa, espacio que en 1976 adoptó el nombre de Sábados Felices, convirtiéndose con el paso de las décadas en el programa de humor más longevo de la televisión colombiana y en una escuela para varias generaciones de humoristas.

Durante más de 26 años estuvo al frente del programa, impulsando las carreras de reconocidos comediantes y promoviendo iniciativas sociales como las giras benéficas del elenco por distintas regiones del país. Además de su faceta como comunicador, también tuvo una trayectoria en la política como congresista.

Su fallecimiento ha generado numerosas expresiones de pesar entre artistas, humoristas, colegas y televidentes, quienes han resaltado su aporte al entretenimiento nacional y su papel fundamental en la consolidación del humor como uno de los géneros más representativos de la televisión colombiana.