Cormagdalena solicitará vigencias futuras por $1.96 billones para navegabilidad del río Magdalena

Cormagdalena dio a conocer que solicitará al nuevo gobierno vigencias futuras para los trabajos de navegabilidad en el río Magdalena. Así lo dió a conocer, Jorge Mario Tinoco, asesor de la Dirección Ejecutiva de la entidad durante el V Foro Foro Nacional de Infraestructura Marítima y Fluvial e Intermodalismo que se realiza en Barranquilla.

Detalló que de la inversión estará dirigida a las obras de encauzamiento entre Barranquilla y Barrancabermeja lo que se buscará garantizar el mantenimiento la estabilidad y profundidad del canal navegable.

De estos $1.96, cerca de $400.000 millones estarán enfocadas al mantenimiento de los dos tajamares en bocas de ceniza, tres espolones en la zona del Magdalena y una protección de orillas en el kilómetro. Asimismo, se contempla otros $400.000 en sectores donde el Río Magdalena varía con diques sumergibles.

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Draga propia para el río Magdalena

El funcionario indicó que avanzan los trabajos junto con Cotecmar para que la zona portuaria de Barranquilla tenga draga propia.

Reveló que la draga será llamada “La Arenosa”, y se espera que ya sea una realidad durante el cuatrenio 2027-2030