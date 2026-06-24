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24 jun 2026 Actualizado 15:58

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¿Qué pasó con las conversaciones de paz urbana en Barranquilla?: Gobierno responde

‘Los Pepes’ abandonaron los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

Entrevista a Camilo Pineda Serge, delegado de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz

Entrevista a Camilo Pineda Serge, delegado de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz

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El avance de las conversaciones de paz urbana en Barranquilla con ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ entró a una fase difícil debido a que el último grupo delincuencial abandonó el proceso de paz con el Gobierno Nacional.

En conversación con 6AM W de Caracol Radio, Camilo Pineda, delegado del Gobierno Nacional para estos diálogos explicó que hubo varios hechos que imposibilitaron el avance de estas conversaciones, en especial, con ‘Los Pepes’.

“Por parte de ‘Los Pepes’ no recibimos ninguna comunicación oficial por lo tanto entendemos que no entran formalmente a continuar con este proceso de exploración”, dijo Pineda.

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Sostuvo que se hicieron varios esfuerzos de paz y que estos podrían contribuir con los avances de estos con el próximo Gobierno.

“Lo que hoy tiene Barranquilla y su área metropolitana es algo más allá del diálogo con las estructuras criminales y que está a disposición del nuevo Gobierno”, manifestó.

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