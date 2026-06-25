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25 jun 2026 Actualizado 19:16

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Investigan homicidio de un vigilante del Centro de Integración Ciudadana en Polonuevo

El cuerpo sin vida del hombre fue hallado al interior de las instalaciones.

Referencia hurto arma blanca- Colprensa

Referencia hurto arma blanca- Colprensa

Referencia hurto arma blanca- Colprensa
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El homicidio del vigilante del Centro de Integración Ciudadana de Polonuevo ha generado temor en la población del municipio debido a la forma en cómo se perpetró el crimen. Al parecer, fue asesinado momentos en que intentó defenderse.

Se trata de Fernando Martes, un celador de 62 años, cuyo cuerpo fue hallado al interior de las instalaciones del Centro de Integración Ciudadana con varias heridas con arma blanca.

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Según se conoció, el cuerpo sin vida fue hallado por el otro celador quien tomaba turno. Mientras tanto, la Policía del Atlántico dio a conocer que se adelantan las investigaciones para esclarecer este hecho de sangre.

Hasta el momento, no se ha indicado alguna hipótesis de la investigación.

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