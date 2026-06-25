Congreso otorga máxima distinción a la Universidad Simón Bolívar por su aporte a la educación

Unisimón recibe la máxima distinción del Congreso de la República por su aporte a la educación superior. Foto: Unisimón.

La Universidad Simón Bolívar recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar, en el grado Cruz Comendador, una de las máximas distinciones otorgadas por la Cámara de Representantes, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de la educación superior, la investigación, la inclusión social y el desarrollo de las regiones del país.

La condecoración fue entregada en una ceremonia realizada en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y presidida por el representante a la Cámara por Norte de Santander, Jairo Humberto Cristo Correa. El reconocimiento fue recibido por José Rafael Consuegra Machado, rector encargado de la Universidad Simón Bolívar, y Yolanda Gallardo de Parada, directora general del campus Cúcuta.

La Cámara de Representantes destacó el compromiso de la institución con la ampliación del acceso a educación superior de calidad en las regiones, especialmente a través de la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud en Cúcuta, una apuesta académica que ha fortalecido la formación de profesionales, impulsado la investigación científica y generado un impacto social en Norte de Santander y el nororiente colombiano.

El Congreso resaltó, además, que esta oferta académica responde a necesidades del sistema de salud regional al incorporar programas de pregrado y posgrado que antes no existían en el departamento, permitiendo formar talento humano con pertinencia y calidad para atender los desafíos del territorio.

“Continuaremos trabajando para ampliar oportunidades”

Al recibir la distinción, José Rafael Consuegra Machado aseguró que el reconocimiento representa un homenaje al trabajo realizado por toda la comunidad universitaria durante más de cinco décadas.

“Este reconocimiento reafirma nuestra misión de llevar educación superior de excelencia a las regiones, generar conocimiento con impacto y contribuir al desarrollo social y económico del país. Continuaremos trabajando para ampliar oportunidades y transformar vidas mediante una educación pertinente, inclusiva y de calidad”, expresó.

Con esta condecoración, el Congreso de la República exalta el papel de la Universidad Simón Bolívar en la descentralización de la educación superior, la generación de oportunidades para miles de jóvenes y el fortalecimiento del desarrollo regional en Colombia.