Cuatro heridos deja ataque sicarial en Sabanalarga, Atlántico: una es menor de edad

En la noche de este miércoles, cuatro personas resultaron heridas tras un ataque sicarial en el municipio de Sabanalarga.

Entre los heridos hay una menor de tan solo 12 años. Las personas se encuentran bajo pronóstico reservado.

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Las personas que resultaron heridas fueron identificadas como Andrea Carolina Rosales Ramírez, de 33 años; Fredy de Jesús Charris Galindo, de 48 años; Gabriel Jesús Charris Cabarcas, de 59 años, y la menor, de quien se omite publicar el nombre.

Según la información conocida indica que las personas se encontraban en la calle 27B con carrera 16A cuando fueron sorprendidos por dos hombres a bordo de una moto. Uno de ellos los atacó a bala.

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Mientras tanto, la Policía adelanta la investigación de este caso.

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