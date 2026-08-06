Vuelven las protestas por prolongados cortes de energía en Barranquilla y el Caribe

Los prolongados cortes del servicio de energía volvieron a provocar protestas en Barranquilla y otras ciudades del Caribe colombiano. El caso más reciente se dio este miércoles en el barrio La Pradera, en el suroccidente de la capital del Atlántico, en donde los habitantes bloquearon la vía al corregimiento de Juan Mina, asegurando que llevan cinco días sin el servicio.

Asímismo, durante la noche del martes 4 de agosto, comunidades afectadas por apagones de varias horas salieron a las calles para exigir soluciones ante las interrupciones del servicio, que coinciden con las altas temperaturas que atraviesa la región.

En Barranquilla se registraron bloqueos en distintos puntos de la ciudad. En la avenida Circunvalar, a la altura del barrio Santa María, habitantes bloquearon ambos sentidos de la vía con llantas encendidas, afectando la movilidad. También hubo manifestaciones en la Vía 40 con carrera 50 y en la carrera 4 con calle 49, entre los barrios Carrizal y Ciudadela 20 de Julio, donde los residentes denunciaron constantes fallas en el suministro de energía.

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Las protestas también se extendieron a La Guajira. En Riohacha, manifestantes bloquearon la salida hacia Maicao e incluso intentaron vandalizar una de las sedes de Air-e, empresa que presta el servicio en varios municipios de la región. Las autoridades anunciaron una reunión con la compañía para evaluar la situación.

En medio de este panorama, el vocero de la Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios, Norman Alarcón, aseguró que las interrupciones del servicio corresponden a “racionamientos disfrazados” y reflejan el deterioro del sistema eléctrico.

Falta de inversiones

Precisamente, la Liga Nacional de Usuarios publicó una declaración en la que advierte que la crisis energética del país se ha profundizado por la falta de nuevos proyectos de generación y transmisión, el incremento en la dependencia del gas importado y las deudas del Gobierno con las empresas del sector por concepto de subsidios, situación que, según la organización, pone en riesgo la continuidad del servicio.

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El documento sostiene que las protestas ciudadanas tienen origen en una prestación deficiente del servicio, con interrupciones que se prolongan durante horas y afectan la calidad de vida de los usuarios. La Liga menciona que comunidades atendidas por Air-e y Afinia, enfrentan constantes apagones y oscilaciones de voltaje que ocasionan daños en electrodomésticos y obligan a soportar las altas temperaturas sin ventilación adecuada.

La organización también rechazó la campaña del Ministerio de Minas de ahorro de energía “Apagar paga”, al considerar que resulta contradictorio pedir a los usuarios reducir el consumo cuando muchos permanecen sin servicio durante largos periodos. “¿A estos usuarios casi siempre apagados se les puede pedir que apaguen?”, cuestiona el comunicado.

Además, expresó su desacuerdo con las posibles medidas para sancionar a quienes aumenten el consumo de energía durante el fenómeno de El Niño, argumentando que en las regiones cálidas el uso de ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración responde a una necesidad para preservar condiciones mínimas de salud y bienestar, y no a un consumo excesivo.

Finalmente, la Liga Nacional de Usuarios respaldó las movilizaciones pacíficas que exigen un servicio continuo, de calidad, con tarifas pagables y subsidios suficientes, e hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para vigilar la prestación del servicio público de energía.