Tecnoglass reporta ingresos récord y avanza en proyecto para nueva planta en Estados Unidos

La empresa líder en producción de ventanas, en vidrio y aluminio, Tecnoglass, cerró el segundo trimestre de 2026 con resultados históricos, al reportar un crecimiento del 15,6 % en sus ingresos frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por la demanda en los sectores residencial, multifamiliar y comercial en Estados Unidos.

La compañía informó ingresos récord por 295,3 millones de dólares durante el trimestre, equivalentes a cerca de 944 mil millones de pesos colombianos, mientras que su cartera de pedidos alcanzó un máximo histórico de 1.380 millones de dólares, reflejando, según la empresa, la fortaleza de la demanda y la ampliación de su participación en el mercado.

El crecimiento estuvo acompañado por una sólida dinámica en sus principales segmentos. El negocio multifamiliar y comercial aumentó 15,7 % interanual, con ingresos por 168,8 millones de dólares, mientras que el segmento residencial unifamiliar creció 15,4 %, alcanzando 126,5 millones de dólares.

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El presidente ejecutivo de Tecnoglass, José Manuel Daes, destacó que los resultados reflejan una ejecución consistente y una mayor presencia en el mercado estadounidense, aunque reconoció que la compañía enfrenta retos asociados al incremento en los costos del aluminio, la fluctuación cambiaria y los nuevos aranceles aplicados a productos importados.

Ante este escenario, la empresa aseguró que implementó estrategias de ajuste de precios, optimización logística y automatización de procesos, medidas que espera que tengan un impacto positivo en sus resultados durante el segundo semestre de 2026.

Christian Daes, Director de Operaciones de Tecnoglass, agregó: “Nuestro backlog (cartera de pedidos) alcanzó otro récord de US$1,38 mil millones, extendiendo nuestro historial de crecimiento trimestral consecutivo desde 2021 y reflejando una ejecución consistente de la creciente cartera de proyectos multifamiliares y comerciales”.

Nueva planta en Estados Unidos

En materia de expansión, Tecnoglass confirmó que continúa avanzando en el estudio de factibilidad para la construcción de una nueva planta de última generación en Estados Unidos. La compañía prevé completar la compra del terreno para este proyecto a finales de agosto, aunque aclaró que la construcción se desarrollaría por fases dependiendo de factores como la demanda, las condiciones del mercado y los retornos esperados.

La empresa también informó que el pasado 7 de julio completó el traslado de su casa matriz desde las Islas Caimán hacia Estados Unidos, estableciéndose legalmente en el estado de Florida. Según Tecnoglass, esta decisión busca simplificar su estructura corporativa, facilitar el acceso a inversionistas y fortalecer su presencia en los mercados financieros estadounidenses.

En cuanto a sus indicadores financieros, la compañía reportó una utilidad neta de 24,6 millones de dólares en el segundo trimestre y un EBITDA ajustado de 51,7 millones de dólares. Además, cerró el periodo con una liquidez total cercana a los 360 millones de dólares.

Con base en los resultados del primer semestre y la visibilidad de su cartera de pedidos, Tecnoglass ajustó su proyección para 2026 y ahora estima ingresos anuales entre 1.080 y 1.120 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento cercano al 13 % frente a 2025.

La compañía, con su complejo industrial ubicado en Barranquilla, mantiene a Estados Unidos como su principal mercado, que representa más del 95 % de sus ingresos, mientras continúa fortaleciendo sus operaciones y capacidad productiva para atender la demanda internacional.