Barranquilla habilita centro de acopio para apoyar a afectados por terremoto en Venezuela

Edificios en Caracas, Venezuela, tras el terremoto del 24 de junio. Foto: Getty Images. / Edilzon Gamez

Ante las graves afectaciones que dejó el terremoto registrado en Venezuela y la difícil situación que enfrentan cientos de familias damnificadas, Barranquilla puso en marcha una campaña de recolección de ayudas humanitarias para respaldar a las comunidades afectadas por la emergencia.

Como parte de esta iniciativa, la ciudad habilitó un centro de acopio en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita, donde ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones podrán entregar donaciones entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

¿Qué elementos su pueden entregar?

Entre los elementos que se recibirán se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, insumos médicos y medicamentos, ropa, abrigos, colchones, colchonetas y artículos de aseo personal, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas por el desastre natural.

La jornada es liderada por la Alcaldía de Barranquilla y cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Venezolanos en Barranquilla, Fundación De Pana Que Sí, Agencia Cultural 7-80, Corporación Rostro Caribe, Corporación Identidades Diversas y Fundación Rena.

Desde la Administración distrital se hizo un llamado a la solidaridad de los barranquilleros para sumarse a esta campaña y contribuir con ayudas que permitan aliviar las dificultades que atraviesan las familias venezolanas tras la emergencia.

La iniciativa busca canalizar el apoyo de la ciudadanía y fortalecer los lazos de hermandad que históricamente han unido a Barranquilla con el pueblo venezolano, especialmente a través de la numerosa comunidad migrante que reside en la capital del Atlántico.