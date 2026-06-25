Barranquilla habilita centro de acopio para apoyar a afectados por terremoto en Venezuela
Las donaciones se podrán entregar donaciones entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Ante las graves afectaciones que dejó el terremoto registrado en Venezuela y la difícil situación que enfrentan cientos de familias damnificadas, Barranquilla puso en marcha una campaña de recolección de ayudas humanitarias para respaldar a las comunidades afectadas por la emergencia.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
Como parte de esta iniciativa, la ciudad habilitó un centro de acopio en la carrera 43 #6-120, en el sector de Barranquillita, donde ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones podrán entregar donaciones entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
¿Qué elementos su pueden entregar?
Entre los elementos que se recibirán se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, insumos médicos y medicamentos, ropa, abrigos, colchones, colchonetas y artículos de aseo personal, con el propósito de atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas por el desastre natural.
Más información
La jornada es liderada por la Alcaldía de Barranquilla y cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Venezolanos en Barranquilla, Fundación De Pana Que Sí, Agencia Cultural 7-80, Corporación Rostro Caribe, Corporación Identidades Diversas y Fundación Rena.
Desde la Administración distrital se hizo un llamado a la solidaridad de los barranquilleros para sumarse a esta campaña y contribuir con ayudas que permitan aliviar las dificultades que atraviesan las familias venezolanas tras la emergencia.
La iniciativa busca canalizar el apoyo de la ciudadanía y fortalecer los lazos de hermandad que históricamente han unido a Barranquilla con el pueblo venezolano, especialmente a través de la numerosa comunidad migrante que reside en la capital del Atlántico.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....