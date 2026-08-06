Barranquilla firmó declaración conjunta con firma danesa para la construcción de un parque eólico

Barranquilla dio un nuevo paso en su apuesta por las energías renovables al firmar una declaración conjunta con la firma danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), con la que ratifica los avances de la primera fase del proyecto Vientos de Barranquilla. La iniciativa busca construir el primer parque eólico costa afuera del país frente a las costas de la ciudad.

El acuerdo, respaldado por el Gobierno de Dinamarca, fortalece la cooperación entre ambas naciones en materia de transición energética y acerca la puesta en marcha del proyecto, que aprovechará la fuerza de los vientos del Caribe colombiano para producir energía limpia.

“Los vientos de Barranquilla muy pronto se convertirán en energía limpia. Nos preparamos para poner en marcha el primer proyecto eólico costa afuera de Colombia, frente a nuestra ciudad”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

El mandatario destacó además que la iniciativa representa una oportunidad para Barranquilla, el Caribe y el país. “Un país como Dinamarca pone los ojos en Colombia y especialmente en Barranquilla. De las cosas más importantes que pueden ocurrir para la ciudad es la construcción de un parque eólico costa afuera”, señaló.

Por su parte, el embajador del Reino de Dinamarca en Colombia, Jens Godtfredsen, resaltó el potencial de la capital del Atlántico y el compromiso de su país con el proyecto.

“Estamos felices de poder ayudar en sus ambiciones por la energía limpia y el empleo de calidad, dos aspectos en los que podemos aportar”, manifestó.

Actualmente, Vientos de Barranquilla se encuentra en la etapa de medición del recurso eólico y en el desarrollo de estudios técnicos y ambientales.

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