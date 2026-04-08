Esta es la hoja de ruta del Gobierno para dialogar con bandas en Barranquilla

Alias 'Digno Palomino', líder de 'Los Pepes' y 'Castor', líder de 'Los Costeños'. Foto: @AABenedetti

Caracol Radio conoció en primicia el documento de la hoja de ruta diseñada por la Consejería de Paz para adelantar diálogos con estructuras criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana.

El plan, firmado por el delegado de paz del Gobierno, Camilo Pineda, contempla una serie de medidas jurídicas y operativas para facilitar el acercamiento con estos grupos, mientras se avanza en su socialización con autoridades locales y líderes sociales. Según las proyecciones, a mediados de abril podrían alcanzarse acuerdos con las estructuras que decidan someterse.

Medidas jurídicas y posibles beneficios

El documento establece que se podrán plantear mecanismos ante la Fiscalía para avanzar en procesos judiciales contra miembros de estas organizaciones.

“Se podrá proponer a la Fiscalía General de la Nación el uso de: i) preacuerdos (...) ii) principios de oportunidad (...) iii) aceptaciones de cargos y, iv) preclusiones”.

Además, se abre la puerta a la suspensión de órdenes de captura y traslados de personas privadas de la libertad, como parte del desarrollo de la mesa de diálogo.

“Se evaluará la suspensión de las órdenes de captura de los miembros (...) en caso de considerarse viable”.

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“Se procederá a evaluar el traslado privados de la libertad de mediana seguridad (...) previa solicitud por parte de los líderes de estas estructuras”.

El documento también aclara que no habrá beneficios automáticos y que las operaciones judiciales continuarán mientras no existan compromisos verificables.

“No existen beneficios penales inmediatos ni procedimientos especiales hasta tanto no se cuente con una eventual Ley especial de sometimiento”.

Aumento de homicidios en el Atlántico

La hoja de ruta advierte un incremento significativo de la violencia tras el fin de la tregua unilateral de grupos ilegales.

“En marzo de 2026 la cifra ascendió a 82 casos (...) equivalente a un incremento porcentual aproximado del 43,9%”.

Asimismo, se evidencia una alta concentración de los crímenes en el área metropolitana de Barranquilla.

“Aproximadamente el 80,4% de los homicidios se concentran en el AMB (...) consolidando al AMB como el principal foco de afectación”.

Alerta por feminicidios

El documento también expone la creciente preocupación por el asesinato de mujeres en el departamento.

“En lo corrido de 2026 (...) se han registrado entre 18 y 19 mujeres asesinadas (...) con casos concentrados principalmente en Barranquilla y su área metropolitana”.

Además, advierte que algunas víctimas son menores de edad y que estos hechos se presentan en zonas con presencia de estructuras criminales, lo que incrementa la preocupación de organizaciones sociales y autoridades.

La hoja de ruta plantea que el proceso de diálogo avance bajo condiciones de verdad, reparación y no repetición, en medio de un contexto de alta presión por la seguridad en Barranquilla y el Atlántico.

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