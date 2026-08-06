Presidente ejecutivo de CAF recibió Doctor Honoris Causa en Barranquilla

La Universidad Simón Bolívar otorgó el grado de Doctor Honoris Causa en Ciencias Jurídicas y Políticas a Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), en reconocimiento a su destacada trayectoria como jurista y servidor público, así como por sus aportes al fortalecimiento institucional y democrático de Colombia.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada este miércoles 5 de agosto en la Casa de la Cultura ‘La Perla’, con la participación del rector de la institución, José Consuegra Bolívar; los miembros de la Sala General, Amylkar Acosta Medina y Rosmery Quintero, además de directivos, docentes e invitados especiales.

Durante el acto, la institución destacó la amplia trayectoria profesional de Díaz-Granados, abogado de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en Gerencia Pública para el Desarrollo Social en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) de España y formación superior en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca.

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La Universidad resaltó que el hoy presidente ejecutivo de CAF ha desarrollado una extensa carrera en los sectores público y privado, tanto a nivel nacional como internacional, con especial énfasis en temas de desarrollo e integración regional.

En su trayectoria ocupó los cargos de ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia entre 2010 y 2013, viceministro de Desarrollo Empresarial y miembro del Directorio de CAF durante su gestión ministerial. Asimismo, lideró iniciativas como la creación del programa Banca de las Oportunidades, orientado a promover la inclusión financiera y mejorar el entorno para los negocios en el país.

También se desempeñó como asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, congresista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes. Además, presidió las juntas directivas de Bancóldex, ProColombia, el Fondo Nacional de Garantías, Fontur y Marca País, y dirigió la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. En el ámbito académico ejerció como profesor de la Universidad Sergio Arboleda.

Con esta distinción, la Universidad Simón Bolívar reconoció la contribución de Sergio Díaz-Granados al desarrollo institucional, económico y democrático de Colombia, así como su liderazgo en escenarios nacionales e internacionales.