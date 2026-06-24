Tres policías afectados, un capturado y un menor herido dejaron desmanes en Chinchiná, Caldas

Chinchiná

En el parque principal en Chinchiná (Caldas), la alcaldía dispuso de una pantalla gigante para los espectadores que desearan ver el partido de la selección nacional, sin embargo, anoche un grupo de menores de edad irrumpió el ambiente con una riña, por lo que las autoridades reaccionaron, a pesar de ello, el espacio de apreciar el compromiso se canceló.

“La situación fue atendida oportunamente por la Policía Nacional para garantizar esa contención frente al orden público. Transcurrido un lapso, se contienen estos eventos que alteraban la transmisión del partido, por lo que se suspendió. Se hizo presencia hasta la 1:30 de la madrugada en la zona céntrica, se cerraron algunos establecimientos comerciales para proteger los locales. Producto de ello, la policía reporta la captura de una persona por el presunto delito de agresión a servidor público y lesiones personales. Un menor de edad es atendido por profesionales de la salud y tres uniformados resultaron afectados, pero no de gravedad”, indica Eduardo Esteban Morales, secretario de Gobierno de Chinchiná.

No obstante, el jefe de la cartera municipal resalta las labores de vigilancia y supervisión que han realizado con las autoridades policiales. Envía una invitación a los habitantes a tener un buen comportamiento.

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“En el primer partido todo salió bien, llamamos al respeto, tolerancia y empatía, siempre en el marco de los eventos en que nos hemos caracterizado por el buen comportamiento. Hace dos años en la Copa América, la Plaza de Bolívar estaba llena donde tuvimos un excelente comportamiento y no dejaremos de ninguna manera la materialización de este tipo de conductas en los escenarios municipales, así como ayer”.

La pantalla gigante se tendrá nuevamente este sábado para el partido Colombia con Portugal.