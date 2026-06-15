Hospital San Marcos en Chinchiná (Caldas) suspendió servicios a más de 24.000 afiliados de Nueva EPS

Chinchiná

La decisión de suspender los servicios a 24.000 afiliados de Nueva EPS en el Hospital San Marcos en Chinchiná (Caldas) es porque la Nueva EPS no paga la deuda de 5.300 millones de pesos, pese a que hace cuatro meses representantes de ambas entidades intentan negociar, no ha sido posible, puesto que no hay voluntad de la entidad prestadora de salud, según manifiesta Valentina Gómez, gerente del centro hospitalario.

“Veníamos en mesas de negociación en las que, verdaderamente, no evidenciamos esa voluntad que permitiera conciliar o concretar esos pagos a favor nuestro y de mejorar los procesos que tienen establecidos para las radicaciones de cuentas, auditarías, glosas y devoluciones que a largo plazo traen afectación a nosotros”.

Critica que en las sesiones anteriores, la Nueva EPS envía delegados que no cuentan con autorización en beneficio de los afiliados y del centro hospitalario. “Necesitamos que nos escuchen y que en las próximas mesas de esa semana sean efectivas, que nos envíen personas que tengan poder de decisión sobre la cartera que nos adeudan”.

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Aclara que el salario del talento humano de la salud no se ha visto comprometido. “Hemos tenido comportamiento de ahorro y plan de austeridad continua, por eso cerramos servicios para no tener acreencias con los colaboradores y empresas teniendo en cuenta que no tenemos el flujo suficiente hace cuatro meses. Veníamos con ahorro que permitió pagar al día, pero el suministro ya se ve afectado y necesitamos el recaudo de la cartera que nos adeuda la Nueva EPS”.

Los servicios que se cerraron son correspondientes al segundo nivel, es decir, especialidades como gineco obstetricia, pediatría, ortopedia, cirugía general, entre otros.