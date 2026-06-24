Sec. de Educación de Caldas advierte que personas inescrupulosas piden dinero a nombre de la entidad

Manizales

De acuerdo a varias denuncias recibidas en la Secretaría de Educación de Caldas, se conoció que personas inescrupulosas contactan por WhatsApp a la comunidad ofreciendo contratos laborales en la cartera departamental a cambio de dinero, por eso Valentina Cataño, jefe de dicho despacho, hace un llamado al respecto.

“Alertamos a toda la comunidad sobre esta situación que busca aprovecharse de la buena fe de las personas. Recibimos información sobre una persona que contacta a los ciudadanos para ofrecer supuestos cargos provisionales o contratos laborales en la entidad solicitando sumas de dinero cercana a los $ 400.000”.

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Recalca que ningún funcionario ni persona externa está autorizado para solicitar dinero a cambio de oportunidades laborales o procesos administrativos en la entidad. “Por eso el llamado es a no caer en esa clase de engaños, desconfíe de cualquier solicitud de dinero, verifique siempre la información a través de nuestros canales oficiales”, puntualiza Cataño.

Agrega que si alguien ha sido contactado bajo dicha modalidad, sugiere denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas sean víctimas de estafa. Concluye diciendo que trabajarán en proteger a la ciudadanía de cualquier acción fraudulenta que utilice de manera indebida el nombre de la Secretaría de Educación de Caldas.