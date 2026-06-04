Más de 3.699 millones de pesos se pagarán a 31 prestadores de salud de Caldas

Caldas

Después de la segunda mesa de conciliación entre las autoridades en salud de Caldas, las EPS y representantes de hospitales y clínicas del departamento, se llegó al acuerdo financiero por más de $ 3.699 millones para 31 prestadores de salud, lo que permite avanzar en el saneamiento económico del sector.

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“Logramos 315 acuerdos no financieros que corresponden a acuerdos para depuración de cartera y glosas de estos mismos prestadores. Uno de los aspectos más relevantes de la segunda mesa fue la participación de Compensar, entidad responsable de pago que se vinculó al ejercicio y realizó acuerdos financieros por más de $ 200 millones”, indica Diana Pilar Perdomo, subdirectora de Prestación de Servicios y Aseguramiento de la Dirección Territorial de Salud de Caldas (DTSC).

La profesional, añade que dicha entidad territorial efectuó pactos económicos por $ 984 millones con instituciones prestadores de salud que atienden a la población a cargo a cargo de la DTSC.

Cabe recordar que la primera mesa de conciliación fue el pasado 9 de marzo, cuando lograron un pago por 3.131 millones de pesos.