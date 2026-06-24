Uribe sobre Cepeda: “Debería estar preso; no ha respondido por condición de colaborador de las Farc”

Este miércoles, 24 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio, el expresidente Álvaro Uribe, quien se refirió, entre otras cosas, a su llamado a indagatoria el próximo 24 de julio por parte de la Fiscalía por las masacres del Aro, La Granja y el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y, así, a las declaraciones de Iván Cepeda, en en donde habría mencionado que el exmandatario debía responder por estos casos.

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Aseguró que Iván Cepeda debería estar preso

El expresidente le respondió al ahora excandidato presidencial y fue tajante:

“Iván Cepeda hoy debería estar preso, por mucho menos metieron mucha gente a la cárcel por parapolítica, nunca ha respondido por su condición de colaborador de la Farc, mire estas votaciones atípicas por él”, aseveró el exmandatario de los colombianos en su primera intervención.

“Quieren darle al presidente Petro el trofeo de dejarme en la cárcel

Así mismo, Uribe se pronunció frente a esa indagatoria a la que fue llamado por la Fiscalía y explicó si cree que la decisión que tomó la fiscal tercera delegada de la Corte, Marcela Abadía, fue bajo motivaciones políticas, teniendo en cuenta que fue dos días antes de la segunda vuelta.

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“La fecha es muy clara. Las pruebas no eran para eso. Ellos habían decretado una serie de pruebas y me llaman a indagatoria sin practicar las mismas pruebas que ellos habían decretado”, dijo.

Y enfatizó: “La señora viene de la JEP y la señora fiscal general trabajó con Iván Velásquez, ustedes saben la animadversión de Iván Velásquez contra mi familia, mis allegados y contra mí. Además, se conoció esa presión de Eduardo Montealegre a través de una tutela, y lo que veo es que quieren darle al presidente Petro el trofeo de dejarme en la cárcel”.

“Me quieren llevar a morir a la cárcel”

Finalmente, el expresidente Uribe subrayó lo injusto que, para él, es todo este caso que se ha formado a su alrededor, aseverando que lo quieren “llevar a morir” a la cárcel.

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“Ustedes no saben lo que me duele a mí esto. Es que más que entrar a defenderme de los hechos es el dolor de esta acusación. Y veo a la señora fiscal general y a la señora fiscal del caso en el propósito de ponerme preso. Qué injusticia. Me quieren llevar a morir a la cárcel y le he servido a este país honestamente”, dijo.

Y concluyó: “La controversia que he manejado a lo largo de los años la he hecho de frente, con argumentos, con transparencia. Fuera de infamias y de detractores, no hay un colombiano que pueda decir válidamente que yo lo he amenazado ”.

Escuche la respuesta del expresidente Álvaro Uribe aquí:

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