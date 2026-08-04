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¿Defensores de la Patria debilita al Centro Democrático? Duque habló del partido de De la Espriella

El expresidente de Colombia Iván Duque pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del partido político del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y analizó si ese movimiento afecta o no al Centro Democrático, de Álvaro Uribe Vélez.

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¿Defensores de la Patria debilitará y se llevará gente del Centro Democrático?

Duque señaló que Abelardo de la Espriella tiene el derecho de crear su partido, aunque apuntó que lo que queda por verse es la línea ideológica de esa colectividad y cómo aterrazará la gestión de gobierno.

Explicó que el Centro Democrático se constituyó con personas que venían de diversas orientaciones políticas: del Partido Conservador, de derecha, de centro derecha y del liberalismo. “Ahí surgió la idea de los equilibrios democráticos, ¿Qué es eso? Defender la seguridad y al mismo tiempo los derechos humanos”.

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De esta manera, manifestó que no ve como “confrontación” al Centro Democrático la creación de Defensores de la Patria, aunque hizo un llamado: “el CD debe renovar sus ideas, confrontando las dinámicas de la sociedad”.

“La seguridad no es de izquierda o derecha, es un bien público, igual que cerrar las brechas sociales. A veces nos quedamos atrapados en debates de izquierda y derecha, cuando lo que necesitamos es solucionar los problemas de las personas”, indicó.

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A propósito, mencionó que es importante que los partidos políticos estén constantemente renovando sus ideas, “porque lo que lleva a que los partidos mueran es la desnutrición ideológica”.

¿Iván Duque se pasa a Defensores de la Patria?

Afirmó que en la actualidad, aunque hace parte del Centro Democrático, no está en el liderazgo del partido, pero dejó claro que tiene coincidencias con el presidente electo, De la Espriella, “quien hizo una campaña exitosa y está montando una serie de medidas que serán cruciales para el país”.

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Por eso, llamó a los colombianos a apoyar la agenda del mandatario: “Por su puesto apoyaré a Abelardo para que le vaya bien. En cuando a mis posturas ideológicas frente a mi partido, siempre insistiré que el CD debe construir su plataforma en una concepción de centro de equilibrio democrático”.

¿Nació el abelardismo?

Finalmente, expresó que nunca le han gustado las concepciones políticas en torno a personas; más bien destacó que le gustan los partidos políticos porque “trascienden las personas”.

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Escuche la entrevista completa con Iván Duque aquí:

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