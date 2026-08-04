“No comparto esa simplificación de izquierda a derecha”: Uribe tras polémica de Paloma Valencia

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El expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de la exsenadora Paloma Valencia en medio de la discusión interna del Centro Democrático sobre si el partido es una colectividad de derecha.

En entrevista con 6AMW de Caracol Radio, aseguró: “Yo tengo un gran afecto, una gran admiración y un gran respeto por Paloma Valencia. Creo mucho en su futuro. Fue la mejor legisladora. Doce años en el Congreso, de dedicación y transparencia”.

Sobre la polémica que generaron las declaraciones de la senadora, en las que aseguró que el partido no es de derecha, Uribe lamentó que hubiesen filtrado las conversaciones internas:

“Yo sí reclamo que algo que le remitió la senadora Paloma a la bancada lo hayan filtrado. ¿Por qué? Eso no queda bien. Debieron hablar con ella”, dijo.

¿El Centro Democrático es un partido de derecha?

Uribe rompió el silencio y aseguró que no comparte seguir profundizando en esa discusión: “Yo creo que es mejor decir qué pensamos. Si Paloma me preguntara a mí, le diría: no hables ni de derecha ni de izquierda; mejor depitamos qué pensamos”, sostuvo.

El expresidente insistió en que la política no debe reducirse a esas categorías ideológicas: “Yo no comparto esa simplificación de izquierda a derecha”. Y habló más bien de defender principios como la seguridad democrática, el emprendimiento privado, la cohesión social y un Estado “pequeño y austero”.

E invitó a quienes compartan esas tesis a respaldar el partido sin importar cómo se definan ideológicamente. “Si usted es de derecha y está de acuerdo con estas tesis, apóyenos. Si usted ha tenido una vocación de izquierda, pero está de acuerdo con estas tesis, apóyenos”, señaló.

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