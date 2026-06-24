“No le luce decir esas cosas”: Uribe responde a invitación de Petro para declarar ante la JEP

El expresidente Álvaro Uribe estuvo en 6AM W de Caracol Radio, donde respondió a varios temas como el apoyo del Centro Democrático al presidente electo Abelardo de la Espriella y la invitación de Gustavo Petro a declarar ante la JEP.

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¿Qué le responde al presidente Gustavo Petro quien lo ha invitado a acudir a la JEP y declarar allí?

El exmandatario indicó que: “a él no le luce decir esas cosas. Él le ha faltado al respeto que se le debía a la investidura presidencial y su afán es disimular toda la corrupción de este gobierno consiguiendo el trofeo de dejar a mi hermano y a mí en la cárcel, pero ahí seguimos en esta dolorosa batalla que sin embargo no nos separa del interés de trabajar por Colombia, viejo y todo como lo he hecho toda la vida, sobreviviente como soy y como lo he hecho sin clientelismo y lo he hecho sin trampa sin robarme un peso sigo en la tarea por Colombia”.

La invitación de Gustavo Petro:

El presidente Gustavo Petro convocó el pasado 19 de junio desde Cali al expresidente Álvaro Uribe a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras conocerse la apertura de una investigación formal en su contra por parte de la Fiscalía.

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En medio de un discurso en plaza pública, planteó una presentación conjunta y afirmó: “Yo le digo a Uribe que sirva es sumarse a esta tarima y nos damos un abrazo y nos vamos juntos a declarar ante la JEP las verdades que el pueblo necesita saber”.

La intervención ocurrió después de que la Fiscalía General de la Nación confirmara que abrió un proceso y citará a Uribe a indagatoria por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia.

La entrevista aquí:

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