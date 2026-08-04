Defensora envió carta a De la Espriella: le planteó preocupaciones sobre libertades en su gobierno

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Defensora envió carta a De la Espriella: le plantea preocupaciones sobre libertades en su gobierno

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella en la que le expresó varias preocupaciones sobre propuestas que llevaría a cabo en su gobierno y que pondrían en riesgo los derechos humanos y varias libertades.

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Libertad de prensa: “Cuando tiene diferencias, el presidente de la República y su gobierno pueden opinar o disentir públicamente, pedir la clarificación de información que consideren imprecisa o incorrecta, pero no les corresponde calificar quién es periodista y quién no lo es”.

“Cuando tiene diferencias, el presidente de la República y su gobierno pueden opinar o disentir públicamente, pedir la clarificación de información que consideren imprecisa o incorrecta, pero no les corresponde calificar quién es periodista y quién no lo es”. Protesta social: cuestiona el anuncio del regreso del Esmad para la contención de disturbios y recuerda que la Corte Suprema de Justicia ordenó adoptar un protocolo para el proceder de la fuerza pública en la protesta social.

Derechos de la oposición: recuerda que en el portal de Defensores de la Patria se señala el compromiso de De la Espriella para brindar garantías a la oposición política, pero recuerda que su advertencia a Iván Cepeda de no estimular la violencia “parece infundada”.

recuerda que en el portal de Defensores de la Patria se señala el compromiso de De la Espriella para brindar garantías a la oposición política, pero recuerda que su advertencia a Iván Cepeda de no estimular la violencia “parece infundada”. Designaciones que deben ofrecer garantías de idoneidad e imparcialidad: “ Usted anunció la designación del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección. En días pasados han circulado publicaciones pasadas del director designado con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición. Esto resulta especialmente preocupante porque la entidad debe proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, oposición y firmantes del acuerdo de paz”.

Usted anunció la designación del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección. En días pasados han circulado publicaciones pasadas del director designado con expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores de oposición. Esto resulta especialmente preocupante porque la entidad debe proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, oposición y firmantes del acuerdo de paz”. Institucionalidad para los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz: le recuerda el anuncio que hizo de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario. “Lo que es desaconsejable constitucionalmente, pero también por conveniencia para la seguridad de las regiones, es desacelerar o suspender la implementación del acuerdo de paz”.

le recuerda el anuncio que hizo de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario. “Lo que es desaconsejable constitucionalmente, pero también por conveniencia para la seguridad de las regiones, es desacelerar o suspender la implementación del acuerdo de paz”. Derechos territoriales de los pueblos étnicos : destaca que, según información periodística, el gobierno De la Espriella derogaría decretos que permitieron la creación de Entidades Territoriales Indígenas. “En los últimos años, el Estado avanzó en la implementación de estas entidades, que ponen en marcha el reconocimiento constitucional de Colombia como una nación diversa étnica y culturalmente”.

: destaca que, según información periodística, el gobierno De la Espriella derogaría decretos que permitieron la creación de Entidades Territoriales Indígenas. “En los últimos años, el Estado avanzó en la implementación de estas entidades, que ponen en marcha el reconocimiento constitucional de Colombia como una nación diversa étnica y culturalmente”. Protección de los derechos de las comunidades y de la Naturaleza : asegura que en el portal de Defensores de la Patria que se retomará la fumigación aérea de cultivos ilícitos, y su ministro de Ambiente confirmó que se volverá al fracking. “Le solicito que las decisiones que adopte en estos dos ámbitos respeten y garanticen los derechos de los pueblos étnicos y la protección de la Naturaleza, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional”.

: asegura que en el portal de Defensores de la Patria que se retomará la fumigación aérea de cultivos ilícitos, y su ministro de Ambiente confirmó que se volverá al fracking. “Le solicito que las decisiones que adopte en estos dos ámbitos respeten y garanticen los derechos de los pueblos étnicos y la protección de la Naturaleza, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia constitucional”. Educación pluralista : menciona que la ministra de Educación designada ha promovido posiciones que pueden adherirse a una religión en particular. “La Constitución establece que la educación debe formar en el respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia”.

: menciona que la ministra de Educación designada ha promovido posiciones que pueden adherirse a una religión en particular. “La Constitución establece que la educación debe formar en el respeto por los derechos humanos, la paz y la democracia”. Protección de las personas colombianas en el exterior: expresa que miles de colombianos enfrentan xenofobia, discriminación y detenciones en el extranjero. “Señor presidente electo, le pido que abogue por nuestros connacionales en el exterior. Miles de ellos han sido víctimas de xenofobia y discriminación por no ser nacionales del país que habitan”.

A pesar de las preocupaciones, la misiva señala que la Defensoría del pueblo colaborará “armónicamente” con el gobierno de De la Espriella para solucionar problemas de derechos humanos en el país.

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