Cepeda contesta a Uribe tras señalamientos: “Que él responda ante la justicia, no ante micrófonos”

Este jueves, 25 de junio, en los micrófonos de 6AM W, de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo, habló el senador y excandidato presidencial, Iván Cepeda y, entre otras cosas, le respondió al expresidente Álvaro Uribe, quien en este mismo medio señaló que el miembro del Pacto Histórico “debería estar preso” ya que, según él, “no ha respondido por su condición de colaborador de las Farc”.

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Así mismo, el exmandatario señaló: “Lo que veo es que quieren darle al presidente Petro el trofeo de dejarme en la cárcel”.

¿Qué respondió Iván Cepeda a Álvaro Uribe?

Pues bien, en esa línea Iván Cepeda fue enfático y aseveró: “Que él (Álvaro Uribe Vélez) responda ante la justicia, no ante los micrófonos. Aunque esto también es lícito, por supuesto, él tiene que ir a indagatoria”.

Así mismo, explicó por qué el expresidente Uribe tiene que responder ante la justicia colombiana y, en esa línea, resaltó que el motivo por el cual lo llamaron a indagatoria no se basa en una investigación nueva.

“Ha sido llamado por una fiscal a indagatoria por hechos muy graves, debo decirlo, crímenes de lesa humanidad. Son investigaciones que se han venido haciendo durante años, no son nuevas, surgieron en el año 2011 o 2012 , que se impuso esa denuncia y, al final, ha tenido como resultado ese llamado indagatoria”, comentó.

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Y concluyó: “Así que lo que ahora corresponde es a que, a través de sus abogados, comparezca ante la fiscal que lo cita, y haga sus descargos, como le corresponde a cualquier ciudadano”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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