“La inocencia de Uribe es incuestionable”: Iván Duque defiende a Álvaro Uribe por nueva indagatoria

Previo a la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio y luego de que la Fiscalía llamara a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con paramilitarismo en Antioquia, el también expresidente Iván Duque envió un mensaje de solidaridad al jefe político del Centro Democrático.

Es de recordar que la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra Uribe por hechos relacionados con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas en el municipio de San Roque y por las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en Ituango, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia.

Tras conocerse la decisión, Duque publicó un mensaje en sus redes sociales, dando a conocer un reunión que tuvieron ambos exmandatarios recientemente y manifestando su defensa del expresidente, a quien calificó como “un patriota integral” y “un ejemplo de vocación y servicio a Colombia”.

“Álvaro Uribe Vélez es un patriota integral y un ejemplo de vocación y servicio a Colombia. Ha sido el dirigente político más escrutado, más atacado y más difamado por la lucha que ha dado históricamente en defensa de la legalidad y la democracia en Colombia, y siempre ha salido victorioso por su transparencia y honestidad”, dijo Duque.

También cuestionó la investigación y aseguró que pretenden acusar a Uribe “de masacres y homicidios sin fundamentos, sin pruebas y violando sus derechos judiciales”.

“La inocencia de Uribe es incuestionable, como también lo es la convicción de un país que saldrá masivamente a las urnas a rechazar la politización de la justicia y la judicialización de la política”, dijo el exmandatario.

Finalmente, Duque pidió a la ciudadanía acudir a las urnas para rechazar “el populismo, la contemporización con criminales de lesa humanidad y la estatización de la economía” y la supuesta “politización de la justicia”.