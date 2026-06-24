“Empezará el empalme y mi retirada”: Petro tras las elecciones presidenciales

El presidente Gustavo Petro confirmó el inicio del proceso de empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella, luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil concluyera el escrutinio oficial de la segunda vuelta presidencial.

A través de varios mensajes publicados en su cuenta de X, el mandatario se refirió al cambio de gobierno, defendió las reformas impulsadas durante su administración y anunció su retiro del ejercicio del poder.

“Empezará el empalme y mi retirada, y quizás la resistencia pacífica”, escribió Petro en una de sus publicaciones, mensaje que se conoció tras la validación oficial de los resultados electorales.

Registraduría concluyó el escrutinio

La Registraduría informó que el escrutinio de primer nivel contó con la participación de cerca de 9.000 jueces de la República y notarios distribuidos en 2.992 comisiones escrutadoras en todo el país.

Según la entidad, el proceso registró una coincidencia del 99,997% entre el preconteo y el escrutinio oficial, porcentaje que fue presentado como una muestra de consistencia en los resultados consolidados.

Los resultados de la segunda vuelta

De acuerdo con el escrutinio oficial, Abelardo de la Espriella obtuvo 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % del total, mientras que Iván Cepeda alcanzó 12.708.712 sufragios, correspondientes al 48,70 %.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 250.830 votos. La participación electoral llegó al 63,6 % del censo electoral, la más alta registrada desde la Constitución de 1991, según la Registraduría.

En el análisis regional, Cepeda obtuvo la mayoría de los votos en 19 departamentos y en Bogotá, mientras que De la Espriella ganó en 14 regiones del país. En el exterior, el hoy presidente electo obtuvo 389.411 votos, frente a 212.221 de Cepeda.

Petro defiende las reformas de su gobierno

Durante sus pronunciamientos, el jefe de Estado reiteró que continuará respaldando las iniciativas promovidas durante su administración. “Yo juré por la paz y no llevo a mi pueblo a la violencia”, señaló el mandatario.

Asimismo, afirmó: “No derogan las reformas sociales que logramos para el pueblo”, al referirse al futuro de las políticas impulsadas por su gobierno.

Con el inicio del empalme, los equipos del Gobierno saliente y del presidente electo comenzarán el proceso de transición administrativa previo al cambio de mando.