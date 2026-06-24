Exdirector de inteligencia niega irregularidades en reunión con Clan del Golfo y advierte amenazas. Jorge Lemus, Actual jefe de la DNI

El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, aseguró que la reunión entre integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la senadora María José Pizarro y Ferney Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’, se llevó a cabo dentro de las funciones autorizadas por la Ley de Inteligencia y negó que se hubiera cometido alguna irregularidad.

Según explicó, el acercamiento hacía parte de las labores de entendimiento de economías ilícitas, particularmente del narcotráfico, y estaba relacionado con el trabajo adelantado contra la denominada Junta del Narcotráfico, considerada un objetivo común de las agencias de inteligencia del país.

“La actividad se realizó a manera de entrevista y se encuentra debidamente trazada en una misión de trabajo elaborada al interior de la Dirección de Contrainteligencia de Estado de la DNI, cumpliendo con el artículo 4 de la ley, que establece los fines y límites de las actividades de inteligencia”, señaló Lemus.

El exfuncionario también cuestionó la divulgación de información relacionada con el caso y advirtió sobre las consecuencias que tendría para los organismos de inteligencia.

“Resulta categórico mencionar que la filtración de esta información reservada y sensible pone en riesgo la vida del exdirector de la DNI, así como la de sus agentes, toda vez que se están revelando medios, métodos y fuentes, en una clara contravención a la Ley de Inteligencia”, afirmó.

Lemus reveló además que ha recibido amenazas tras la divulgación de estos hechos y pidió que se adelante una investigación para determinar quiénes estarían detrás de la filtración.

“Con el ánimo de evitar nuevas filtraciones y proteger a los agentes de inteligencia, se sugiere el inicio de una investigación exhaustiva que permita determinar las personas y/os organizaciones que estarían revelando estos datos sensibles para el Estado colombiano”, concluyó.