“Quieren darle a Petro el trofeo de dejarme en la cárcel”: Uribe cuestiona indagatoria por masacres
El expresidente cuestionó su llamado a indagatoria el 24 de julio por las masacres de La Granja y El Aro: “Las pruebas no estaban destinadas a este propósito”.
“Quieren darle a Petro el trofeo de dejarme en la cárcel”: Uribe cuestiona indagatoria por masacres
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...