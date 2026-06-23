Inglaterra y Ghana empatan sin goles: Así quedó la tabla de posiciones del Grupo L

Inglaterra y Ghana empataron sin goles en Boston, en un partido muy parejo por la segunda fecha del Grupo L, y las posibilidades de clasificación a los dieciseisavos de final siguen abiertas.

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Inglaterra 0 - 0 Ghana

El partido fue dominado por el conjunto inglés, que dejó muy pocos balones para la selección africana, lo que se reflejó en la posesión del balón, que alcanzó el 79% para Inglaterra, contra el 21% del conjunto dirigido por Queiroz.

La defensa de Ghana logró detener el avance de los delanteros ingleses, que únicamente registraron dos oportunidades claras en el partido, una de ellas de Harry Kane frente al arco que se fue por encima de la portería.

El empate no solo fue en el partido, pues en la tabla de posiciones ambas selecciones quedan igualadas con 4 puntos y la pelea por clasificar a la siguiente ronda sigue abierta y se definirá en la última fecha, cuando Inglaterra enfrente a Panamá y Croacia a Ghana.

Tabla de posiciones del Grupo L

Ghana logró un importante empate frente a la selección de Inglaterra, quedando ambas selecciones con cuatro unidades. A segunda hora jugará Croacia contra Panamá, buscando sumar sus primeros puntos de la competencia.