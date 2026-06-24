¡Colombia gana y clasifica! Tabla de posiciones del Grupo K tras victoria de la Selección

La selección Colombia logró vencer 1-0 al Congo y está virtualmente clasificada para los dieciseisavos de final. En un juego dominado por el conjunto colombiano, el gol llegó con un remate de Daniel Muñoz sobre el minuto 75′.

Con este resultado, Colombia llega a seis puntos y es líder del grupo K al cierre de la segunda jornada de la fase de grupos, superando a Portugal, quien será su próximo rival.

Resumen del partido

La primera parte del encuentro entre Colombia y el Congo estuvo dominada por el combinado nacional, que llegó en múltiples oportunidades al área y el arco rival; sin embargo, se encontró con el arquero congoleño, Lionel Mpasi, quien se convirtió en la figura del partido, con seis atajadas.

Al minuto 6′, Colombia tuvo la oportunidad de abrir el marcador, luego de un remate de Daniel Muñoz, que fue atajado por Mpasi; sin embargo, el centrocampista logró quedarse con el rebote y mandarla al fondo de la red. Desafortunadamente, la jugada fue invalidada por el árbitro italiano por fuera de lugar.

En la segunda mitad de la primera parte, Colombia tuvo pocas oportunidades; la línea defensiva del Congo se cerró e hizo imposible que jugadores colombianos pudieran acercarse al arco. Por el contrario, los congoleños aprovecharon los espacios y lograron llegar al arco defendido por Camilo Vargas.

En el segundo tiempo el partido mantuvo el mismo ritmo; Colombia dominó el juego durante los 45 minutos. Tan solo cuatro minutos después de iniciado, en el minuto 49′, Colombia tuvo opciones de irse arriba; luego de un tiro de esquina, Lucho Díaz tuvo la oportunidad de anotar frente al arco, pero nuevamente el arquero frustró la anotación.

Finalmente, luego de múltiples llegadas al arco, en el minuto 75 llegó el gol de Colombia, esta vez de la mano de Daniel Muñoz, que suma su segundo gol en dos partidos disputados, tras la asistencia de Juan Fernando Quintero, quien llevaba pocos minutos en el terreno de juego.

En el minuto 78′, el árbitro italiano anuló un gol de Luis Díaz por falta en ataque y le negó la celebración al guajiro que anotaba de sombrerito. Tan solo un minuto después, nuevamente el juez de línea invalida una jugada de gol de Lucho, esta vez, por fuera de lugar.

Tabla de posiciones tras victoria de Colombia

Pos Selección Puntos DG PJ 1. Colombia 6 3 2 2. Portugal 4 5 2 3. Congo 1 -1 2 4. Uzbekistán 0 -7 2

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

El último partido de la selección Colombia en la fase de grupos será frente a Portugal por el liderato del grupo K. El encuentro está programado para el próximo sábado 27 de junio, a partir de las 6:30 p.m., hora colombiana, en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami en Estados Unidos.