Cae presunto sicario del Clan del Golfo señalado por doble homicidio en Yarumal

Yarumal, Antioquia

En un reciente operativo la Policía Nacional capturó a alias “Cofla o Federico”, quien según las autoridades haría parte de la subestructura Julio César Vargas Torres del Clan del Golfo, y quien es señalado como autor material de un doble homicidio ocurrido el 19 de abril en Yarumal, norte antioqueño, que además dejó seis personas lesionadas.

Los hechos que se le imputan ocurrieron al interior de un establecimiento comercial en el sector La 70, en medio de una disputa entre bandas por el control territorial y rentas ilícitas.

Según las autoridades, alias “Cofla” cumpliría roles como sicario dentro de la estructura criminal y acumularía cerca de cuatro años de trayectoria delictiva en los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos y Valdivia.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, un arma traumática, un proveedor, un teléfono celular y una libreta con anotaciones relacionadas con la estructura criminal.

El operativo fue ejecutado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) con apoyo de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL), mediante una orden judicial y un allanamiento en zona urbana de Yarumal. El capturado enfrentará cargos por homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

“Esta operación fue adelantada por la seccional de investigación criminal, con el apoyo de la seccional de inteligencia policial como parte de las acciones orientadas a combatir los delitos que afectan la vida y la seguridad ciudadana en el norte del departamento”, dijo el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán comandante Departamento de Policía Antioquia.

La Policía Nacional destacó que esta captura fortalece la seguridad en el norte de Antioquia y reafirmó su compromiso de desarticular las organizaciones que afectan la convivencia ciudadana. Las autoridades invitaron a la comunidad a seguir denunciando a través de las líneas institucionales.