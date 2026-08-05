El Gremio de la infraestructura se muestra optimista ante el gobierno de Abelardo de la Espriella

Director Ejecutivo de la CCI, en encuentro de la Infraestructura que se lleva a cabo en Medellín el 5 y 6 de agosto de 2026

Medellín, Antioquia

Durante el Encuentro de Infraestructura 2026 (EI26), que se realiza en Plaza Mayor, líderes del gremio expresaron su visión positiva sobre las perspectivas del sector con el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Destacaron las oportunidades para reactivar la infraestructura a través de iniciativas privadas, destrabar obras pendientes y adelantar nuevas concesiones.

Milena López Roldán, presidente de Corficolombiana, señaló que se abre un nuevo capítulo para el sector. “Tenemos un nuevo capítulo en el mundo de la infraestructura, en el sentido que tenemos grandes oportunidades y tenemos un gobierno con una intención declarada de trabajar con el sector privado para sacar adelante los grandes proyectos que tenemos en el país y las obras pendientes que tenemos dentro de los proyectos existentes. Creo que, en ese sentido, vamos a tener bastante actividad en el sector, eso es una buena noticia para el sector y para el país, porque la infraestructura es un gran generador de empleo”, afirmó.

Desde la entidad identificaron como principal reto los licenciamientos y las consultas previas, que no deben convertirse en obstáculos para los proyectos. Ampliar los plazos, indicaron, permitiría financiar las obras sin necesidad de recursos públicos inmediatos.

En la misma línea, Juan David Duque Pérez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Antioquia, se mostró optimista frente a la capacidad del nuevo gobierno para ejecutar proyectos clave. En el ámbito regional, destacó noticias positivas sobre el Túnel del Toyo y la instalación de los equipos electromecánicos, aunque advirtió preocupación por el plan maestro y la financiación futura de los aeropuertos de Antioquia.

Duque Pérez subrayó el trabajo conjunto con la ministra Elsa Noguera. “Llevamos 3 semanas conversando, trabajando de la mano de la ministra Elsa Noguera. Muy contentos por su visión, por su capacidad de ejecución, por su liderazgo. Ella ha designado un equipo de empalme altamente competitivo, y nos han dado la oportunidad de conversar de los temas nacionales, obviamente, pero, en nuestro caso, de priorizar por 10 apuestas regionales que consideramos son de mucha importancia para la región”.

Prioridades para Antioquia en infraestructura

En primer nivel se encuentran las vías 4G, seguido de Puerto Antioquia, el Metro de la 80, las Vías del Oriente, el Aeropuerto José María Córdova, las obras por impuestos, el transporte masivo y férreo y el Túnel del Toyo.