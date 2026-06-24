Antioquia tendría marco normativo para el manejo de la inteligencia artificial

Medellín

Una iniciativa presentada por el diputado Jorge Correa Betancur llevaría a Antioquia a ser el primer departamento de Colombia en presentar una ordenanza sobre inteligencia artificial.

El proyecto de ordenanza busca establecer algunos lineamientos para el uso responsable y seguro de esta herramienta tecnológica en esta parte del país, debido al crecimiento de su uso y la necesidad de poder tener normatividad para una implementación adecuada.

Liderar la normatividad sobre IA

El diputado Jorge Alonso Correa Betancur, quien propone esta iniciativa, dice: “Estamos dando un paso trascendental para el futuro del departamento. La inteligencia artificial está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con las instituciones. Antioquia no puede quedarse atrás; por el contrario, debe liderar esta conversación desde la responsabilidad, la ética y la innovación al servicio de las personas”.

Innovación y transformación digital

Este proyecto de ordenanza busca consolidar a este departamento como líder nacional de innovación y transformación digital, anticipándose a los desafíos y oportunidades de esta revolución tecnológica.

Los objetivos

Esta normatividad busca ser un marco orientador que permita incorporar la inteligencia artificial en la gestión pública “bajo criterios de transparencia, supervisión humana, innovación, protección de datos personales y respeto por los derechos fundamentales”, explicaron desde la Asamblea.

Pretende este proyecto de ordenanza fortalecer la eficiencia y modernización de la administración pública; promover la innovación y el emprendimiento tecnológico; garantizar un uso ético, transparente y responsable de la inteligencia artificial; reducir brechas digitales en las distintas subregiones de Antioquia; fortalecer la protección de datos personales y los derechos fundamentales; impulsar la participación ciudadana y la transparencia mediante herramientas tecnológicas.

Para el diputado, este proyecto responde a varias inquietudes sobre “qué es la inteligencia artificial, cómo afecta a nuestro territorio, cómo nos afecta como sociedad. Es lo que hemos trabajado en este proyecto de ordenanza que hoy le estamos presentando a la Asamblea Departamental. Varios meses de trabajo, con expertos, más de cien personas, que hoy podemos traer este proyecto de ordenanza que habla de los lineamientos de la inteligencia artificial en el departamento de Antioquia”.

Gestión pública

Esta iniciativa también tiene como norte fortalecer la gestión pública mediante el uso estratégico de tecnologías emergentes, mejorar la eficiencia administrativa, optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía y promover la toma de decisiones basada en evidencia.

Ecosistemas de innovación

La propuesta, de ser aprobada, también promocionará un ecosistema de innovación en Antioquia, articulando la administración pública, las instituciones de educación superior con sus centros de investigación, las empresas y la sociedad civil.

El proyecto de ordenanza propone la creación de diferentes espacios de experimentación e innovación pública para evaluar tecnologías que estén basadas en inteligencia artificial, antes de la implementación definitiva.