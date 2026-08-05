Medellín será sede del Festival Fotográfico: “La imagen después de las imágenes”

Medellín

Del 18 al 22 de agosto, la Biblioteca Pública Piloto (BPP) acogerá la tercera edición del Festival Fotográfico de Medellín. Este encuentro propone reflexionar sobre el patrimonio, los archivos y el valor de la memoria visual frente a la sobreproducción actual de imágenes, tomando como eje el Archivo Fotográfico de la BPP, reconocido por la Unesco como Registro Regional Memoria del Mundo.

La agenda de cinco días ofrecerá más de 40 actividades gratuitas organizadas en cuatro franjas: Memorias desde la casa, Relatos de archivo, Retratos revelados y La hora del cuarto oscuro. La programación incluye conferencias, talleres, exposiciones, conversatorios, revisión de portafolios y la presentación del segundo Laboratorio Latinoamericano de Fotografía Documental, consolidando a la ciudad como referente creativo regional.

El evento contará con la participación de destacados ponentes colombianos y más de 20 invitados internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Finlandia, México y Perú. Entre las figuras confirmadas destacan fotógrafos de trayectoria global como Rodrigo Abd, Juanita Escobar, Yael Martínez, Natalie Keyssar, Luisa Dörr, Musuk Nolte y Adriana Zehbrauskas.

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Además de su sede principal, el festival descentralizará su propuesta en las filiales de la BPP (Juan Zuleta Ferrer, Carlos Castro Saavedra, La Loma y San Antonio de Prado), el Centro Cultural Facultad de Artes de la UdeA y el Museo de la Calle en la carrera Junín. “El festival propone una conversación abierta sobre la construcción de la memoria visual y los archivos como espacios vivos”, destacó Esteban Giraldo González, director de la BPP.

Dirigido a fotógrafos, investigadores, artistas, estudiantes y a la ciudadanía en general, el festival es de acceso libre, aunque la mayoría de sus espacios requieren registro previo debido al aforo. Los interesados en asistir pueden consultar la agenda detallada y gestionar sus inscripciones ingresando al sitio web oficial www.bibliotecapiloto.gov.co/festival-fotografico.