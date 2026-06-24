Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno Petro por beneficios al Clan del Golfo

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona se pronunció respecto a la investigación realizada por parte de Noticias Caracol donde se expone que el excomisionado de Paz, Danilo Rueda, habría negociado con emisarios del Clan del Golfo una serie de beneficios para esa organización al margen de la ley en el marco de la política de paz total del Gobierno.

Según el mandatario departamental, durante el Gobierno de Gustavo Petro, grupos armados como las FARC y el Clan del Golfo, crecieron significativamente en hombres y presencia territorial, en parte debido a decisiones políticas que limitaron la acción militar y permitieron la infiltración criminal en la inteligencia estatal.

Rendón Cardona, señala que en el departamento de Antioquia: “las FARC crecieron un 70 % en el mandato de Petro, el Clan del Golfo un 60 %. En todo el país, prácticamente, se duplicó el Clan del Golfo, no solo de cuenta del aumento en hombres en armas, sino en presencia en los distintos municipios”. Por lo que se cuestiona que ¿Cómo no iba a crecer si tenían todo dado para jugar a los congelados?

Sumado a eso argumentó Rendón que, el narcotráfico y la minería ilegal generan ingresos ilícitos superiores a actividades legales como el café, lo que agrava el desafío de seguridad.

Otro de los aspectos en los que hizo énfasis el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón es el relacionado con los bombardeos por parte de las autoridades contra el Clan del Golfo: “Más de 2 años tuvieron que transcurrir para que finalmente el gobierno nacional se decidiera a hacer bombardeos contra el Clan del Golfo. Y algo muy curioso, se acabó el Gobierno de Petro y nunca bombardearon la estructura del frente 36 de las FARC de Calarcá”, sentenció.

“Le va a tocar muy duro al presidente Abelardo de la Espriella, para recuperar la seguridad, porque el activo estratégico más importante de una autoridad civil, militar y policial es la inteligencia. Y si esta fue penetrada o entregada al crimen, imagínese lo que nos va a tomar superar a estos bandidos, que, además, por cuenta del salvoconducto que tuvieron durante 4 años, crecieron muchísimo”, sentenció.

Finalmente, el mandatario departamental, recalcó la necesidad de reivindicar y fortalecer la carrera de oficiales militares y policiales que han sido apartados según él, injustamente, y se expresa confianza en que, con determinación y liderazgo, es posible recuperar la seguridad y enfrentar con éxito a los grupos criminales.