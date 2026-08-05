Un joven que trabaja en la construcción de un puente sobre el río Cauca murió ahogado en Liborina

Liborina- Antioquia

En el Occidente de Antioquia, en inmediaciones del embalse de Hidroituango, se reportó un accidente que le ocasionó la muerte a un trabajador de una empresa contratista. Organismos de socorro de Liborina y Sabanalarga comenzaron la búsqueda de la víctima.

Según el reporte de los bomberos, el joven de 22 años, identificado como Santiago Briceño, sufrió un accidente mientras laboraba para la empresa contratista GISAICO en la construcción de un puente que atravesará el río Cauca en la población de Liborina, en el embalse de Hidroituango. El joven cayó al afluente y, luego de una intensa búsqueda, fue hallado ahogado.

Las autoridades de socorro calificaron de manera inicial esta situación como un accidente laboral por las características de accidente en esta obra que se construye en inmediaciones del embalse. Aunque, todo es investigado por parte de las autoridades competentes.

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