Capturados por homicidio del pastor Marlon Lora y su familia serán condenados a más de 17 años

Jorge Luis Valderrama Cuba y Leonardo de Jesús Barraza Castillo serán condenados a más de 17 años de cárcel tras aceptar, mediante un preacuerdo con la Fiscalía, el homicidio del pastor Marlon Lora y su familia, en Aguachica, Cesar el 29 de diciembre de 2024.

Según la información revelada por la Fiscalía, los dos hombres se movilizaron desde Barranquilla hasta Aguachica, en donde coordinaron el crimen en una reunión con otros dos hombres.

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“Videos de cámaras de seguridad y otras pruebas recopiladas dan cuenta de que Valderrama Cuba y Barraza Castillo se encargaron de conducir las motocicletas utilizadas para realizar seguimientos al pastor religioso y transportar al autor material del ataque”, indicó la Policía.

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La Fiscalía indicó que, en el hecho, uno de los cuatro involucrados descendió de una moto, ingresó al establecimiento de comercio y disparó contra las víctimas.

Los delitos aceptaron son de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado, en calidad de cómplices.