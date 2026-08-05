Caudales del Cauca en mínimos históricos: EPM hace llamado al ahorro por fenómeno de El Niño

Jhon Maya Salazar, gerente general de EPM. De fondo, Hidroituango. En el círculo, trabajadores de EPM en Hidroituango. Fotos: EPM.

Medellín, Antioquia

El gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, alertó este miércoles que el país inicia un fenómeno de El Niño con pronóstico de severidad extrema, que podría convertirse en el más intenso de los últimos 50 años, y pidió con urgencia a la ciudadanía ahorrar energía y agua ante los caudales históricos mínimos del río Cauca.

Maya Salazar explicó que el fenómeno ya está en curso, con una probabilidad del 97 %, y que sus efectos se sienten de inmediato. “Hoy vemos unas consecuencias. Por ejemplo, en el río Cauca, los caudales están del orden de 250 metros cúbicos por segundo, son los más bajos en la historia”, señaló. Esta condición hídrica compleja impide en ocasiones generar con las cuatro turbinas de Hidroituango, pues el caudal no alcanza.

El directivo indicó que el embalse se encuentra en la cota 408 y que EPM avanza para llevarlo a la cota 420. Sin embargo, aún espera la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar la regla de operación, que obliga a que el caudal que entra sea igual al que sale por el vertedero y la generación.

Maya Salazar recalcó que agosto será decisivo. Si no se obtiene la modificación parcial de la regla de operación en este mes, será imposible alcanzar la cota 420 en la ventana de septiembre a noviembre, cuando podrían presentarse lluvias que aumenten el caudal del Cauca. “Esperamos que con el nuevo gobierno entienda la situación y podamos tener ese permiso”, afirmó.

Sigue creciendo la demanda de energía en el país

El llamado al ahorro se fundamenta también en el aumento de la demanda: más del 6 % en el promedio nacional y superior al 12 % en la costa, cifras por encima de lo normal. Este mayor consumo obliga a generar más energía, lo que acelera el vaciado de los embalses. La misma presión se observa en el consumo de agua de los acueductos, como el de Río Grande.

EPM mantiene dos solicitudes ante la ANLA: una para subir a la cota 420, que ya está prácticamente despejada, y la de la regla de operación, que sigue en trámite.