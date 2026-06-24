En Zaragoza capturaron a tres integrantes del Clan del Golfo y recuperaron a una menor reclutada

Zaragoza- Antioquia

El Ejército reportó la captura de presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de la subregión del Bajo Cauca. Estas personas harían parte de la subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.

Según la brigada 11 del Ejército, soldados del Batallón de Selva N.° 57 capturaron a alias Care Loco, Z y Boika en la vereda Villa Severa del municipio de Zaragoza, en límites con Segovia; además, recuperaron a una menor de edad que había sido reclutada por el grupo armado. Este sector es donde hace varios días se reportó el combate entre los grupos ilegales Clan del Golfo y disidencias que generó el desplazamiento forzado de 35 familias, conformadas por 90 personas, hacia el corregimiento de Puerto López en El Bagre, y quedaron confinadas otras.

“En las últimas horas se logró dar captura de 3 personas, integrantes del Gao Clan del Golfo, y logramos recuperar una menor, aprendiéndola porque se encontraba en actos hostiles en flagrancia. Con estas operaciones, donde se les incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar”, manifestó el General Óscar del Cristo Díaz Montiel, comandante de la Brigada 11.

Según el ejército, estas personas habrían participado del lanzamiento de explosivos con drones, lo que generó el desplazamiento. Por estos hechos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras que la menor fue entregada a Bienestar Familiar.