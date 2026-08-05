Encontraron a una mujer muerta y decapitada en zona rural de Jardín, Antioquia

Jardín- Antioquia

Angie Paola Jiménez Ruiz fue reportada como desaparecida por su familia el pasado 30 de julio en zona rural del municipio de Jardín, en el suroeste de Antioquia, pero luego de varios días de angustia, sus allegados recibieron la noticia de que había aparecido muerta.

Según el reporte de la policía, la mujer de 28 años fue encontrada sin vida, decapitada y en alto estado de descomposición en la vereda Alto del Indio, a unos 30 minutos del área urbana. El cuerpo y la cabeza fueron trasladados a la morgue municipal por los bomberos, donde fue identificado. Aunque en las redes sociales se hacía llamar Danna Ruiz.

El cuerpo tenía heridas por arma cortopunzante y por ahora se avanza en la hipótesis sobre el asesinato de esta joven. Por ahora, la investigación inició para determinar responsables y las causas de este crimen que ha generado consternación en el municipio de Jardín.

Según cifras de Medicina Legal, en lo corrido del 2026 en Antioquia se ha reportado la muerte violenta de 82 mujeres.