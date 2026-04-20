Ataque armado deja dos muertos y seis heridos en Yarumal, Antioquia

Yarumal, Antioquia

Un ataque armado registrado en un establecimiento nocturno del municipio de Yarumal dejó dos personas muertas y al menos seis más heridas, en la noche del domingo 19 de abril.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Joan Mariano Euse Londoño y Diego Edinson Velásquez, quienes fallecieron en el lugar de los hechos tras ser impactados con arma de fuego.

En el mismo ataque resultaron lesionadas seis personas: Yoni Mauricio Mazo Zapata, Verónica Yulieth Muñoz Rodríguez, Robinson Arley Preciado Rúa, Manuela Muñoz Vélez, José Luis Cárdenas Velásquez y Juan David Palacio Betancur. Este último permanece bajo atención médica y estaría pendiente de ser remitido a Medellín debido a la gravedad de sus heridas.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el ataque habría sido perpetrado por un hombre conocido con el alias de “Davinson”, presunto sicario del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Julio César Vargas Torres.

Las autoridades manejan como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas entre grupos al margen de la ley que operan en la región. Sin embargo, avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido, identificar a todos los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque.